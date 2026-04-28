Москва28 апр Вести.Иран сохранил 50% своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на продолжающийся конфликт с США, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Сейчас у них (Ирана – прим. ред​​​.) осталась половина ракет отметил Рубио

При этом высокие темпы расхода вооружений в ходе войны с Ираном привели к серьезному истощению запасов Пентагона. США могут потребоваться до шести лет на их полное восполнение, сообщила газета The Wall Street Journal.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Кириаку рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что спецслужбы США десятилетиями говорили о том, что военная операция против Ирана не приведет к быстрой смене правительства в этой стране. Иранцы сплотятся вокруг своего руководства, защищаясь от внешнего врага, добавил Кириаку.