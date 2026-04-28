Экс-сотрудник ЦРУ: разведка США предупреждала о прочности иранского режима Экс-сотрудник ЦРУ: американская разведка не верила в быстрый крах Ирана

Москва28 апр Вести.Спецслужбы США десятилетиями утверждали, что военная операция против Ирана не приведет к быстрой смене правительства в этой стране, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Кириаку американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иранцы сплотятся вокруг своего руководства, защищаясь от внешнего врага, отметил Кириаку.

Аналитика ЦРУ оставалась неизменной на протяжении десятилетий. Нельзя просто выпустить пару ракет и свергнуть правительство в стране с 93-миллионным населением заявил Кирику в интервью на YouTube-канале Карлсона

Бывший советник президента США по России Томас Грэм сообщил, что в Вашингтоне осознают нереалистичность сценария быстрой смены политического режима в Иране. Основная задача американской власти - найти людей, с которыми можно работать в будущем, пояснил Грэм.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что США просят о переговорах, потому что не достигли ни одной своей цели.