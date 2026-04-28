Рубио: Иран оставался бы проблемой для США даже без учета ядерной программы Рубио считает якобы стремление Ирана к расширению влияния проблемой для США

Москва28 апр Вести.Иран был бы проблемой для Соединенных Штатов даже без учета ядерного досье из-за якобы существующих у Исламской Республики амбиций по расширению своего влияния на Ближнем Востоке. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, ядерный вопрос стал причиной, по которой Штаты вступили в конфликт с Ираном.

Они [Иран] стремятся доминировать в регионе отметил Рубио

Он также сообщил, что американская сторона может усилить давление на Тегеран, если Иран не пойдет на сделку. Рубио подчеркнул, что против Ирана уже действуют санкции "экстраординарного уровня".

При этом американский госсекретарь добавил, что Иран сохранил 50% своего довоенного ракетного арсенала.