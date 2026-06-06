Трамп утверждает, что Иран лишился почти 80% ракетного арсенала в войне с США Трамп заявил, что Иран сохранил около 21-22% довоенного ракетного арсенала

Москва6 июн Вести.Иран сохранил лишь около пятой части ракетного арсенала, которым располагал до начала американской военной операции, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

У них есть все еще есть некоторое число ракет, беспилотников. Если говорить в процентах, то, быть может, 21-22% ракет, это много ракет, но не как это было на момент нашей первой атаки отметил глава Белого дома

Между тем данные разведки, на которые ссылается газета The New York Times, рисуют совершенно иную картину. Издание писало, что Иран сохранил около 70% довоенного ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок.

Схожие значения приводил портал Independent, обращавшийся к источникам в разведслужбах НАТО. Согласно их сведениям, Тегеран сумел сохранить не менее 60% своего ракетного потенциала.

В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что у Ирана осталась половина ракет, произведенных до войны.

При этом директор Агентства по противоракетной обороне Министерства войны США генерал-лейтенант Хит Коллинз признавал, что Соединенным Штатам придется потратить годы на то, чтобы восстановить запасы вооружения, израсходованного за время конфликта с Ираном.