Трамп заявил, что Ирану понадобится до 20 лет на восстановление армии

Москва10 мая Вести.Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что на восстановление военного потенциала у Ирана может уйти порядка двух десятилетий. Об этом он заявил в программе Full Measure.

Американский лидер утверждает, что удары ВС США достигли 70% намеченных военных целей в ходе конфликта с Ираном.

С военной точки зрения, если бы мы ушли сегодня, то им понадобилось бы 20 лет на восстановление сказал Трамп

Во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон Трамп также добавил, что США "займутся" Кубой, "прежде чем перейдем к другой" стране. При этом Трамп не уточнил подробности и сроки своих планов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал публикацию в The Washington Post (WP) об оценке иранского ракетного потенциала и о том, что у Тегерана осталось около 70% ракет и 75% пусковых установок. По его словам, по сравнению с 28 февраля этот показатель составляет около 120%.