Москва5 маяВести.Властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции США и Израиля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
Американский лидер отметил, что разрушения могут иметь необратимые последствия.
Если бы мы ушли сегодня, им понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не будет прежнейсказал глава государства
По словам Трампа, нефтяная инфраструктура Ирана может понести колоссальный ущерб из-за сокращения добычи. Глава Белого дома пояснил, что при длительной остановке подземной нефтедобычи ситуация становится взрывоопасной и в почти 100% случаев приводит к тотальному разрушению месторождений.
Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил в интервью ИС "Вести", что Иран не собирается терпеть попытки со стороны США окончательно обескровить экономику Исламской Республики.