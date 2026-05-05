Трамп считает, что восстановление Ирана займет 20 лет Трамп: властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны

Москва5 мая Вести.Властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции США и Израиля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Американский лидер отметил, что разрушения могут иметь необратимые последствия.

Если бы мы ушли сегодня, им понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановить свою страну, и она уже никогда не будет прежней сказал глава государства

По словам Трампа, нефтяная инфраструктура Ирана может понести колоссальный ущерб из-за сокращения добычи. Глава Белого дома пояснил, что при длительной остановке подземной нефтедобычи ситуация становится взрывоопасной и в почти 100% случаев приводит к тотальному разрушению месторождений.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин заявил в интервью ИС "Вести", что Иран не собирается терпеть попытки со стороны США окончательно обескровить экономику Исламской Республики.