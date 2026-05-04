Афонин заявил, что Иран не будет терпеть попытки обескровить свою экономику Депутат Афонин: Иран не собирается терпеть попытки обескровить свою экономику

Москва4 мая Вести.Иран не собирается терпеть попытки со стороны США окончательно обескровить экономику Исламской Республики. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы Юрий Афонин.

По его словам, Иран, возможно, даже будет пытаться диктовать условия Соединенным Штатам, и поэтому конфликт может разгораться.

Совершенно очевидно, что Иран в современных условиях … не собирается терпеть … серьезный экономический диктат и фактически попытки обескровить окончательно экономику Ирана. И поэтому, конечно, вот эти попытки за счет мощнейшего флота обеспечить проход судов – это хорошая попытка. Но мы прекрасно понимаем, в условиях пролива в большей степени решают это дроны, это, значит, безэкипажные катера, мины и так далее сказал Афонин

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американская администрация не хочет подписываться под предложенным Ираном мирным планом, поскольку это будет выглядеть не как победа Соединенных Штатов, а как их вынужденная уступка.