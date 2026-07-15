Галибаф о войне с США: у нас нет другого выбора, кроме как стать сильнее

Галибаф заявил, что Иран будет отстаивать свои национальные интересы Галибаф о войне с США: у нас нет другого выбора, кроме как стать сильнее

Москва15 июл Вести.Иран не приветствует и никогда не приветствовал войну, но вынужден отстаивать свои национальные интересы и безопасность. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф.

Его слова приводит иранская государственная медиакорпорация IRIB.

Америка стремится нанести удар по Ирану и продвинуть свои интересы в любой момент, когда это возможно, и это не ограничивается только войной, переговорами или нынешним президентом США… Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как полагаться на собственные возможности и становиться сильнее считает Галибаф

Ранее стало известно, что Иран в данный момент сосредоточен на обороне и не планирует в ближайшее время возвращаться к переговорам с США. Боевые действия между Вашингтоном и Тегераном возобновились 8 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении положений, подписанного ранее меморандума.