Галибаф: Иран хочет завершения войны, а не нормализации отношений с Вашингтоном

Галибаф: Тегеран хочет завершения войны, а не нормализации отношений с США Галибаф: Иран хочет завершения войны, а не нормализации отношений с Вашингтоном

Москва8 июн Вести.Целью иранской стороны на переговорах является завершение конфликта на Ближнем Востоке и установление стабильности в регионе, а не нормализация отношений США. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Наша цель - это завершить войну и достигнуть долгоиграющей безопасности в регионе, а не нормализация отношений с США, у нас нет доверия к другой стороне приводит его слова агентство Tasnim

Главный переговорщик от Ирана также подчеркнул, что недавние удары Тегерана по Израилю были ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны США, а именно на морскую блокаду.

Как ранее сообщали в МИД Исламской Республики, именно Вашингтон несет ответственность за нарушение Израилем перемирия в Ливане. Помимо этого, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ВС Ирана готовы ответить на любую "злонамеренную авантюру".