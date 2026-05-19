Москва19 мая Вести.Исламской Республике Иран необходимо в письменном виде зафиксировать отказ от разработки ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Ирану потребуется 25 лет для восстановления.

По-моему, последнее, о чем они сейчас думают, это ядерное [оружие]. Теперь им нужно все это зафиксировать в письменном виде. заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме

Накануне он сообщил, что Штаты отложили нападение на Иран после просьб со стороны стран Персидского залива, но оставляют свои войска в готовности для "полномасштабного вторжения".