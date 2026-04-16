У США уйдут годы на восполнение боеприпасов после конфликта с Ираном

Москва16 апр Вести.Вашингтону придется потратить годы на то, чтобы восстановить запасы боеприпасов, потраченных в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщил директор Агентства по противоракетной обороне Министерства войны США генерал-лейтенант Хит Коллинз на слушаниях в американском Конгрессе.

По его словам, пока нет даже примерной оценки, сколько именно времени понадобится на восстановление арсенала, передает ТАСС.

Мы каждый день производим вооружения, чтобы заместить их. Однако на то, чтобы восполнить [израсходованные арсеналы] потребуется ряд лет цитирует Коллинза агентство

Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи не подтвердил достижение с США договоренности о продлении перемирия. Он отметил, что на данный момент продолжаются переговоры через пакистанского посредника.

Он также подчеркнул, что Иран оставляет за собой право на ответ в случае нарушения перемирия со стороны США.