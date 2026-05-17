Косари: США будет нелегко восполнить запасы потерянных ракет, в отличие от Ирана

Москва17 мая Вести.США и Израилю будет непросто восполнить потраченные в течение 40-дневной войны с Ираном запасы ракет и бомб, в отличие Исламской Республики. Противники Тегерана не представляют уровень его возможностей, заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

По его словам, Вашингтон и Тель-Авив сделали все, что могли за 40 дней конфликта.

Им нелегко восполнить [запасы] потерянных бомб и ракет, но мы легко можем компенсировать [свои] цитирует Косари агентство Fars

Как подчеркнул парламентарий, противники Ирана "не знают, каким уровнем возможностей" обладает страна. Он отметил, что иранская нация "готова противостоять любой угрозе" со стороны. Косари добавил, что военные Ирана "только начали", и враг пожалеет о своей агрессии против Исламской Республики.

По оценке портала Iran War Cost Tracker, который опирается на отчеты Пентагона о первых шести днях войны на Ближнем Востоке, стоимость операции США против Ирана превысила $81 млрд.

Американское военное ведомство озвучило гораздо меньшие затраты – $29 млрд.

Издание Independent, ссылаясь на данные разведки НАТО, написало, что Иран сумел сохранить около 60% своего ракетного арсенала. Глава МИД Исламской Республики и вовсе утверждает, что страна только преумножила его за время конфликта.

Тем временем президент США Дональд Трамп намекнул, что американская сторона может возобновить ближневосточное противостояние.