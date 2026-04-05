В Иране заявили об отсутствии проблем с запасами ракетного вооружения

Москва5 апр Вести.Иран не столкнется с дефицитом ракет или другого стратегического вооружения, если военная операция США и Израиля продлится несколько лет.

Об этом заявил член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

Если эта война продлится месяцы или даже годы, Иран не столкнется ни с какими проблемами в плане ракетных и стратегических резервов приводит агентство иранского парламента Khane-ye Mellat​​​ слова Боруджерди

Как он отметил, Тегеран в ходе боевых действий против США и Израиля продемонстрировал всему миру свой оборонительный потенциал во многих областях, доказав, что иранская армия является "одной из самых мощных армий в мире".

Ранее телеканал CNN сообщал, что американские разведывательные службы выяснили, что примерно 50% ракетных пусковых установок, находящихся на вооружении Ирана, остаются неповрежденными после ударов Вашингтона и Тель-Авива.