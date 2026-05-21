Москва21 мая Вести.Иран создал современное оружие, которое еще не применялось при боевых действиях, военные готовы использовать его в случае возобновления ударов США и Израиля, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал военный источник в Исламской Республике.

Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока еще не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано отметил он

По его словам, Иран не испытывает нехватки оборудования, которая помешала бы отражать новые американо-израильские атаки.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи пообещал преподнести США "сюрпризы" при условии возвращения Вашингтона к боевым действиям.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп приказал американским военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран на случай, если стороны не смогут достичь мирного соглашения. Глава Белого дома заверил, что США будут решать вопрос военным путем в отсутствие сделки.

По данным телеканала Al Arabiya, новый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона состоится в Исламабаде в конце мая.