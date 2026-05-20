Аракчи пообещал, что Иран покажет США "сюрпризы" в случае возобновления атак

Москва20 мая Вести.Иран сможет преподнести "сюрпризы" США, если американские власти решат возобновить войну, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в соцсети Х.

Накануне США Дональд Трамп приказал американским военнослужащим готовится к тому, что новые атаки на Иран начнутся в любой момент. До этого глава Белого дома объявил, что откладывает свое решение о возобновлении ударов по Исламской Республике на два-три дня.

В своей публикации отметил, что "спустя месяцы после начала войны с Ираном Конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды". По его словам, иранские военные первыми в мире сбили "расхваленный F-35".

С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов написал Аракчи

В апреле официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари сообщил, что Вооруженные силы Исламской Республики подбили на юге Исфахана три самолета, один из которых – истребитель F-35. Для спасения его пилота США организовали эвакуационную операцию. Иранская сторона считает ее провальной из-за больших потерь Вашингтона.