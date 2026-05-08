Аракчи: США выбирают военную авантюру каждый раз вместо дипломатии

Москва8 мая Вести.Вашингтон каждый раз предпочитает безрассудную военную авантюру, когда дипломатическое решение уже готово. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иранский министр прокомментировал возобновление боестолкновений с США в соцсети X.

Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру написал он

МИД Ирана отдельным заявлением осудил действия Вашингтона, назвав их провокационными и подчеркнув, что атаки США не увенчались успехом.

В ночь на пятницу Центральное командование ВС США сообщило об ударах по иранским военным объектам в ответ на атаки против американских сил. Военное командование Ирана заявило, что эти действия являются нарушением перемирия. Тегеран нанес ответный удар по американским кораблям.