Москва8 маяВести.Вашингтон каждый раз предпочитает безрассудную военную авантюру, когда дипломатическое решение уже готово. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иранский министр прокомментировал возобновление боестолкновений с США в соцсети X.
Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюрунаписал он
МИД Ирана отдельным заявлением осудил действия Вашингтона, назвав их провокационными и подчеркнув, что атаки США не увенчались успехом.
В ночь на пятницу Центральное командование ВС США сообщило об ударах по иранским военным объектам в ответ на атаки против американских сил. Военное командование Ирана заявило, что эти действия являются нарушением перемирия. Тегеран нанес ответный удар по американским кораблям.