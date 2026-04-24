В Белом доме опасаются, что не смогут защитить Тайвань из-за нехватки снарядов WSJ: США не смогут помочь Тайваню, истратив значительную часть арсенала в Иране

Москва24 апр Вести.Чрезмерные траты снарядов в ходе операции против Ирана подрывают готовность США оказать поддержку Тайваню. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Уточняется, что полная замена истраченных запасов может занять до шести лет.

С начала войны с Ираном 28 февраля США выпустили более 1 тыс. ракет «Томагавк» большой дальности, а также от 1,5 тыс. до 2 тыс. критически важных ракет для противовоздушной обороны, в том числе перехватчиков THAAD, Patriot и Standard Missile говорится в публикации

Ранее стало известно, что США впервые с 2003 года развернули на ближневосточном направлении три авианосца.