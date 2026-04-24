CENTCOM: на Ближнем Востоке развернуты три авианосца США впервые с 2003 года

На Ближнем Востоке одновременно развернуты три авианосца США CENTCOM: на Ближнем Востоке развернуты три авианосца США впервые с 2003 года

Москва24 апр Вести.США впервые с 2003 года развернули на ближневосточном направлении три авианосца, сообщили в пресс-службе Центрального командования американских Вооруженных сил (CENTCOM).

Уточняется, что на борту авианосцев присутствуют 15 тыс. солдат.

Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке говорится в публикации СЕНТКОМ в X

В публикации отмечается, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77).

Ранее США провели первое испытание антидроновой лазерной системы LOCUST, установленной на борту авианосца "Джордж Буш". Мощность лазера в ходе испытаний оценивалась в 26 киловатт.