ВМС США впервые испытали антидроновый лазер на борту авианосца

Москва21 апр Вести.Военно-морские силы США провели первое испытание антидроновой лазерной системы LOCUST, установленной на борту атомного многоцелевого авианосца "Джордж Буш".

Снимки Locust во вторник, 20 апреля, опубликовала пресс-служба ВМС США. Фото сделали еще 5 октября 2025 года, но обнародовали их только сейчас.

В ходе боевых стрельб лазерная система LOCUST LWS успешно обнаруживала, сопровождала, поражала и нейтрализовала несколько беспилотных летательных аппаратов, что стало важной вехой на пути к внедрению оперативных возможностей оружия направленной энергии говорится в сообщении

В ходе испытаний мощность лазера оценивалась в 26 киловатт. Для его наведения применялись высокочастотные радары и системы обнаружения радиочастотных сигналов.