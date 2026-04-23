Третий американский авианосец прибыл на Ближний Восток CENTCOM: авианосец США "Джордж Буш" прибыл на Ближний Восток

Москва23 апр Вести.Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США "Джордж Буш" прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана уже принимают участие американские авианосцы "Авраам Линкольн" и "Джеральд Форд".

Авианосец класса "Нимиц" "Джордж Буш" (CVN 77) в Индийском океане в зоне ответственности Центрального командования США говорится в публикации

Ранее США провели первое испытание антидроновой лазерной системы LOCUST, установленной на борту авианосца "Джордж Буш". Мощность лазера в ходе испытаний оценивалась в 26 киловатт.

Прибытие третьего авианосца ВМС США происходит на фоне морской блокады Ирана, в ходе которой американские силы вынудили развернуться или отправиться обратно в порт 31 судно.