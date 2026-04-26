США могут перебросить морем на Ближний Восток более 10 тысяч военных Бужинский: корабли США на Ближнем Востоке способны перевезти 10 тыс. десантников

Москва26 апр Вести.Соединенные Штаты продолжают наращивать группировку Военно-морских сил на Ближнем Востоке – в регион прибыла третья авианосная ударная группа. Суммарно американские десантные корабли могут перевезти 10 тысяч морских пехотинцев, сообщил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Бужинский подробно рассказал о составе американской военно-морской группировки.

Сейчас три авианосных группы: 270 самолетов и вертолетов на борту, плюс девять эсминцев класса "Арли Берк"…, на каждом эсминце 90 пусковых установок…, из этих 90 под "Томагавки" обычно выделяется 50 и 40 под стандарты. То есть суммарный залп этих эсминцев – это 450 "Томагавков"… Сейчас Корпус морской пехоты [США] имеет четыре больших десантных корабля, которые способны перевести 10 тысяч морских пехотинцев рассказал он

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что впервые за десятилетия на Ближнем Востоке одновременно действуют три авианосца – "Авраам Линкольн", "Джеральд Форд" и "Джордж Буш".