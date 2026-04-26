Москва26 апрВести.Соединенные Штаты продолжают наращивать группировку Военно-морских сил на Ближнем Востоке – в регион прибыла третья авианосная ударная группа. Суммарно американские десантные корабли могут перевезти 10 тысяч морских пехотинцев, сообщил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Бужинский подробно рассказал о составе американской военно-морской группировки.
Сейчас три авианосных группы: 270 самолетов и вертолетов на борту, плюс девять эсминцев класса "Арли Берк"…, на каждом эсминце 90 пусковых установок…, из этих 90 под "Томагавки" обычно выделяется 50 и 40 под стандарты. То есть суммарный залп этих эсминцев – это 450 "Томагавков"… Сейчас Корпус морской пехоты [США] имеет четыре больших десантных корабля, которые способны перевести 10 тысяч морских пехотинцеврассказал он
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что впервые за десятилетия на Ближнем Востоке одновременно действуют три авианосца – "Авраам Линкольн", "Джеральд Форд" и "Джордж Буш".