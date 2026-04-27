ВС США: войска на Ближнем Востоке готовы к действию ВС США: войска на Ближнем Востоке готовы к действию

Москва27 апр Вести.Американские вооруженные силы на Ближнем Востоке находятся в полной готовности, заявило в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американские силы на всем Ближнем Востоке остаются сосредоточенными и готовыми на фоне зашедших в тупик переговоров о прекращении огня говорится в сообщении

По данным CENTCOM, в настоящее время в непосредственной близи от Ирана сосредоточена группировка ВМС США в составе двух авианосцев, на каждом из которых базируется по 48 боевых истребителей, и более 20 боевых кораблей.

В Красном море на боевом дежурстве также находится авианосная ударная группа в составе авианосца и трех эсминцев.

Как сообщает Reuters, в понедельник Иран обнародовал предложение, которое предусматривает приостановку обсуждения иранской ядерной программы до окончания войны и урегулирования споров по поводу судоходства из Персидского залива. Это вряд ли удовлетворит Вашингтон, который утверждает, что ядерные вопросы должны решаться с самого начала.

Поскольку противоборствующие стороны по-прежнему, отмечает Reuters, далеки друг от друга по таким вопросам, как ядерная программа и доступ через Ормузский пролив, цены на нефть возобновили свой рост. Цена на нефть марки Brent выросла примерно на 2,5% и составила около 108 долларов за баррель.