Москва14 июлВести.Более 50 тысяч американских военных сейчас развернуты на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).
Американские силы в регионе, как подчеркивается, сохраняют готовность и бдительность.
Более 50 тысяч военнослужащих США в настоящее время размещены на Ближнем Востокеговорится в заявлении командования в соцсети X
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон полностью ликвидируют военный потенциал Тегерана в районе Ормузского пролива. При этом американский лидер уточнил, что Соединенные Штаты и Исламская Республика все еще могут заключить сделку.