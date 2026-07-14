CENTCOM: более 50 тысяч военных США находятся на Ближнем Востоке

В CENTCOM раскрыли, сколько военных США находятся на Ближнем Востоке CENTCOM: более 50 тысяч военных США находятся на Ближнем Востоке

Москва14 июл Вести.Более 50 тысяч американских военных сейчас развернуты на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские силы в регионе, как подчеркивается, сохраняют готовность и бдительность.

Более 50 тысяч военнослужащих США в настоящее время размещены на Ближнем Востоке говорится в заявлении командования в соцсети X

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Вашингтон полностью ликвидируют военный потенциал Тегерана в районе Ормузского пролива. При этом американский лидер уточнил, что Соединенные Штаты и Исламская Республика все еще могут заключить сделку.