Fox News: около 20 кораблей ВМС США сосредоточены в Аравийском море

Около 20 боевых кораблей США дислоцированы в Аравийском море Fox News: около 20 кораблей ВМС США сосредоточены в Аравийском море

Москва9 июл Вести.Соединенные Штаты сосредоточили группировку из примерно 20 боевых кораблей и вспомогательных судов американских Военно-морских сил (ВМС) в Аравийском море. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что в регионе развернуты две американские авианосные ударные группы: USS Abraham Lincoln и USS George H.W. Bush.

В Аравийском море действуют около 20 кораблей и вспомогательных судов ВМС США, на борту которых находятся примерно 20 000 моряков и морских пехотинцев передает телеканал

Накануне в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что американские военные наносят удары по иранским целям.

Президент США Дональд Трамп назвал новые американские удары по Исламской Республике возмездием за якобы осуществленные Тегераном атаки на суда.