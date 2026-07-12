Военные самолеты США подняты в воздух на Ближнем Востоке Американские военные самолеты подняты в небо над Оманским заливом

Москва12 июл Вести.Самолеты Военно-воздушных сил США подняты в небо над Оманским заливом на фоне обострения конфликта Вашингтона и Тегерана.

Как сообщает РИА Новости, согласно полетным данным, в небе на Ближнем Востоке находятся по меньшей мере три самолета-заправщика: два Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus​​​. Помимо этого, в регионе кружит самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.

Вооруженные силы США 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Как заявили в Центральном командовании США (CENTCOM), атака на несколько десятков военных объектов в Исламской Республике была проведена в ответ на удары Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе, о которых, в частности, информировали власти Саудовской Аравии и Катара.

Согласно иранским данным, жертвами американских обстрелов стали по меньшей мере 14 человек, еще 78 получили ранения.

Тегеран ответил Вашингтону атаками на американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании, а также обвинил Соединенные Штаты в нарушении условий подписанного меморандума о взаимопонимании.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, соглашение о прекращении огня перестало действовать, однако переговоры сторон могут продолжаться.

В свою очередь, журналист Axios Барак Равид сообщил, что США выдвинули Ирану ультиматум: исламская страна обязана публично признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по торговым судам, иначе ее будут ждать последствия.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива вплоть до окончания вмешательства США в происходящее в регионе.