Самолет ВВС США летает над Персидским заливом вблизи воздушного пространства ИРИ Американский противолодочный самолет летает над Персидским заливом

Москва31 мая Вести.Патрульный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского залива вблизи воздушного пространства Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах региона.

Воздушное судно, как подчеркивается, движется на высоте чуть более 8 км.

Полет взлетевшего с одной из военных баз ближневосточного региона Boeing P-8A Poseidon зафиксирован над нейтральными водами Персидского залива недалеко от границы воздушного пространства Ирана цитирует агентство собеседника

Ранее Исследовательская служба Конгресса США опубликовала данные, согласно которым американская армия лишилась 42 летательных аппаратов во время военной кампании против Ирана. Наиболее масштабный урон, как отмечалось, пришелся на парк ударных дронов MQ-9A Reaper.