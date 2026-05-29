Силы ПВО Ирана отражают беспилотную атаку на юге страны, сбит дрон США СМИ Ирана: американский беспилотник перехвачен в провинции Бушер

Москва29 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают по воздушным целям в южной иранской провинции Бушер, перехвачен американский беспилотник.

По данным информагентства Mehr, звуки взрывов в городе Джам в провинции Бушер "связаны со срабатыванием системы ПВО по вражеским воздушным целям".

В свою очередь, Tasnim уточнило, что ПВО Ирана смогла перехватить беспилотник США в небе над регионом.

Ранее Вооруженные силы Ирана запустили ракеты по неопределенным целям из южных районов страны. Агентство Fars сообщало о возможных столкновениях в водах Персидского залива.

Минувшей ночью американские военные уничтожили четыре иранских беспилотника и атаковали наземную установку для запуска дронов, написал корреспондент Axios Барак Равид.

Вскоре после этого в Кувейте, где находятся базы США, ПВО стала отражать пуски ракет и БПЛА.

Днем 28 мая появились сведения о том, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли соглашения о 60-дневнем прекращении огня, начале переговоров по ядерной программе и разблокировке Ормузского пролива, однако иранские СМИ опровергли готовность текста меморандума.