Москва13 июл Вести.Военные Соединенных Штатов сбили беспилотник и крылатую ракет, якобы запущенные Ираном в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, как отмечается, открыл огонь в сторону маршрута, по которому в Ормузском проливе проходят коммерческие суда.

Американские самолеты сбили иранскую крылатую ракету и беспилотник цитирует журналист Хокинса в соцсети X

В CENTCOM накануне заявили, что американские военные приступили к нанесению очередной волны ударов по иранским объектам.