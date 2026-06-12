Fox News: США сбили два дрона Ирана в Ормузском проливе

Fox News: США сбили два иранских дрона Fox News: США сбили два дрона Ирана в Ормузском проливе

Москва12 июн Вести.США сбили два иранских дрона, которые якобы атаковали суда в Ормузском проливе, заявила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

При этом движение судов через пролив продолжается, отметила Гриффин.

Похоже, Иран сегодня вечером предпринял попытку атаковать торговые суда, идущие через Ормузский пролив. Войска США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе приводит Гриффин слова высокопоставленного чиновника США

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что торговые суда свободно проходят через Ормузский пролив.