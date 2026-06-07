CENTCOM: военные США сбили два иранских БПЛА CENTCOM: США перехватили два иранских беспилотника

Москва7 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) США сбили два иранских беспилотника (БПЛА), сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Эти БПЛА представляли угрозу для международного судоходства в Ормузском проливе, утверждает командование.

Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе отмечает Центральное командование

В ночь на 6 июня в CENTCOM сообщили о нанесении США ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм. В ответ Тегеран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке.