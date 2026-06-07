Москва7 июнВести.Вооруженные силы (ВС) США сбили два иранских беспилотника (БПЛА), сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Эти БПЛА представляли угрозу для международного судоходства в Ормузском проливе, утверждает командование.
Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливеотмечает Центральное командование
В ночь на 6 июня в CENTCOM сообщили о нанесении США ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм. В ответ Тегеран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке.