ВС США перехватили несколько беспилотников Ирана, летевших к Ормузскому проливу Reuters: США сбили несколько беспилотников Ирана, летевших к Ормузскому проливу

Москва13 июн Вести.Американские военные сбили несколько иранских беспилотников, направлявшихся в сторону Ормузского пролива.

Перехваченные БПЛА представляли угрозу коммерческим перевозкам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Других подробностей не представлено.

12 июня иранское агентство Mehr обнародовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Среди прочего документ предполагает незамедлительное и постоянное прекращение войны "на всех фронтах", включая Ливан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что опубликованные условия сделки Тегерана и Вашингтона не имеют ничего общего с реальным соглашением.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что стороны достигли взаимопонимания по ключевым вопросам и, согласно проекту соответствующего меморандума, американская сторона обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики. По словам иранского министра, меморандум о взаимопонимании может быть подписан в ближайшие дни.