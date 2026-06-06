CENTCOM: США нанесли удары по радарам Ирана в Горуке и на острове Кешм

ВС США сбили четыре иранских дрона и атаковали радары в Горуке и на Кешме CENTCOM: США нанесли удары по радарам Ирана в Горуке и на острове Кешм

Москва6 июн Вести.Американские военные перехватили четыре иранских ударных беспилотника, направлявшихся в сторону Ормузского пролива, и нанесли удары по радиолокационным станциям береговой охраны Исламской Республики в районе Горук и на острове Кешм, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Таким образом оно подтвердило сообщение телеканала CNN о том, что Тегеран осуществил запуск нескольких беспилотников в направлении Ормузского пролива.

Несколько минут назад силы CENTCOM сбили четыре иранских односторонних ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузского пролива … Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки проинформировали в командовании США

Как отмечается, сбитые иранские бепилотники "представляли непосредственную угрозу региональному морскому судоходству".

Тем временем США и Иран пытаются договориться об урегулировании конфликта: стороны работают над согласованием рамочного меморандума о взаимопонимании. Вместе с тем боевые столкновения не прекращаются – американские военные объясняют свои удары задачами морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану, что намерен завершить противостояние с ним или дипломатически, или "жесткими методами". При этом глава Белого дома заявлял о "больших успехах" в переговорном процессе.