Трамп пригрозил Ирану, что сделка может быть заключена "жесткими методами" Трамп намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана

Москва6 июн Вести.Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон намерен завершить противостояние с Тегераном дипломатически или силой.

С таким заявлением он выступил перед фермерами на круглом столе по сельскому хозяйству в городе Чиппева-Фолс, штат Висконсин.

Мы подошли к тому моменту, когда нам предстоит очень быстро уйти из Ирана, и это будет очень решительный шаг. Так или иначе, будь то с помощью листа бумаги или же жесткими методами [США завершат конфликт] сказал Трамп, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома

При этом американский лидер отметил, что завершение конфликта с Исламской Республикой "более сложным способом" было бы "гораздо более простым путем", чем мирные переговоры.

В конце мая Трамп предупреждал Иран, что США могут покончить с ним военным путем, если не получится достичь хорошей сделки.

На этой неделе Трамп заявил, что победа Соединенных Штатов в конфликте с Исламской Республикой неминуема. Он также рассказал о "больших успехах в переговорном процессе".

Ранее сообщалось, что американские переговорщики – назначенцы Трампа – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели консультации в ядерной Национальной лаборатории в Ок-Ридже по вопросу Ирана.