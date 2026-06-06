Москва6 июнВести.Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон намерен завершить противостояние с Тегераном дипломатически или силой.
С таким заявлением он выступил перед фермерами на круглом столе по сельскому хозяйству в городе Чиппева-Фолс, штат Висконсин.
Мы подошли к тому моменту, когда нам предстоит очень быстро уйти из Ирана, и это будет очень решительный шаг. Так или иначе, будь то с помощью листа бумаги или же жесткими методами [США завершат конфликт]сказал Трамп, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома
При этом американский лидер отметил, что завершение конфликта с Исламской Республикой "более сложным способом" было бы "гораздо более простым путем", чем мирные переговоры.
В конце мая Трамп предупреждал Иран, что США могут покончить с ним военным путем, если не получится достичь хорошей сделки.
На этой неделе Трамп заявил, что победа Соединенных Штатов в конфликте с Исламской Республикой неминуема. Он также рассказал о "больших успехах в переговорном процессе".
Ранее сообщалось, что американские переговорщики – назначенцы Трампа – Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели консультации в ядерной Национальной лаборатории в Ок-Ридже по вопросу Ирана.