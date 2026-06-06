Москва6 июнВести.Иранские военные осуществили запуск нескольких беспилотников в направлении Ормузского пролива. Соответствующую информацию распространил CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
По данным источника телеканала, по меньшей мере три дрона были уничтожены находящимися в Персидском заливе американскими военными.
Анонимный собеседник CNN предположил, что целью атаки могли стать коммерческие суда или американские военные объекты в регионе.
В свою очередь, журналистка CBS Элеонор Уотсон написала в соцсети X, что, по предварительным данным, в настоящее время ни один корабль или торговое судно не получили повреждений.
4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американских военные почти закончили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин в его акватории.