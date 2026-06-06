CNN утверждает, что Иран запустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива

Американские СМИ заявили о летящих в сторону Ормузского пролива дронах Ирана CNN утверждает, что Иран запустил несколько дронов в сторону Ормузского пролива

Москва6 июн Вести.Иранские военные осуществили запуск нескольких беспилотников в направлении Ормузского пролива. Соответствующую информацию распространил CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

По данным источника телеканала, по меньшей мере три дрона были уничтожены находящимися в Персидском заливе американскими военными.

Анонимный собеседник CNN предположил, что целью атаки могли стать коммерческие суда или американские военные объекты в регионе.

В свою очередь, журналистка CBS Элеонор Уотсон написала в соцсети X, что, по предварительным данным, в настоящее время ни один корабль или торговое судно не получили повреждений.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американских военные почти закончили инспекцию Ормузского пролива на предмет наличия мин в его акватории.