Москва28 июнВести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.
Американская военная авиация, как отмечается, нанесла удары по объектам разведывательной инфраструктуры, системам связи, объектам ПВО, хранилищам дронов и минным заградителям.
Силы Центрального командования США (CENTCOM) по приказу главнокомандующего 27 июня нанесли удары по ряду целей в Иранеговорится в сообщении
В командовании заявили, что утром 27 июня иранский беспилотник-камикадзе атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku.
Накануне в МИД Ирана заявили, что удары США по Исламской Республике являются нарушением меморандума о взаимопонимании.