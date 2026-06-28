В Центральном командовании ВС США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

CENTCOM: ВС США нанесли удары по нескольким целям в Иране В Центральном командовании ВС США подтвердили нанесение новых ударов по Ирану

Москва28 июн Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило удары по иранским военным объектам в ответ на якобы нападение Исламской Республики на коммерческое судно. Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.

Американская военная авиация, как отмечается, нанесла удары по объектам разведывательной инфраструктуры, системам связи, объектам ПВО, хранилищам дронов и минным заградителям.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) по приказу главнокомандующего 27 июня нанесли удары по ряду целей в Иране говорится в сообщении

В командовании заявили, что утром 27 июня иранский беспилотник-камикадзе атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku.

Накануне в МИД Ирана заявили, что удары США по Исламской Республике являются нарушением меморандума о взаимопонимании.