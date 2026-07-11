Аракчи обвинил США в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении положения меморандума о взаимопонимании Аракчи обвинил США в нарушении 9-го пункта меморандума о взаимопонимании

Москва11 июл Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нарушении девятого пункта меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Соответствующий пост глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики разместил на странице в соцсети X.

Иран продолжает выполнять свои обязательства, в то время как министр финансов США [Скотт Бессент] нарушает девятый параграф соглашения. Это уже не первое нарушение и ошибочное действие со стороны Соединенных Штатов отметил Аракчи

Он подчеркнул, что соблюдение достигнутых ранее договоренностей возможно лишь при взаимном выполнении обязательств.

В ночь на 18 июня представители Тегерана и Вашингтона подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года.

Документ также устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Среди других ключевых положений соглашения — обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, необходимость отдельно урегулировать вопрос с ядерной программой Исламской Республики, а также проведение переговоров в течение 60 дней для достижения соглашения, которое должно привести к снятию антииранских санкций.

Однако в ночь на 8 июля американские военные возобновили нанесение ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп утверждал, что эти действия стали ответом на "угрозы" Тегерана для безопасности свободного судоходства в Ормузском проливе.

Он также пригрозил возможным усилением атак в случае повторения подобных инцидентов.

По данным агентства Reuters, Белый дом исключил возможность достичь окончательных договоренностей с Ираном, если Тегеран не согласится передать США свой запас обогащенного урана.