Аракчи раскритиковал американский проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу Аракчи: резолюция СБ ООН по Ормузу игнорирует нарушение США перемирия

Москва7 мая Вести.Представленный Соединенными Штатами Америки новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу игнорирует нарушение Вашингтоном режима перемирия с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Глава иранского МИД написал письмо генеральному секретарю ООН Антонию Гутерришу и министру иностранных дел председательствующего в СБ ООН Китая Ван И, в котором прокомментировал новый проект резолюции.

В проекте игнорируются неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны США, включая незаконную морскую блокаду, а также нападения на иранские суда приводят текст письма иранские СМИ

Аракчи подчеркнул, что ситуация в Ормузском проливе стабилизируется при условии окончательного прекращения конфликта, снятия блокады и незаконных санкций в отношении Исламской Республики.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США внесла поправки в свой проект резолюции СБ ООН по вопросу безопасности судоходства в Ормузском проливе. Тем временем, пока официальный Вашингтон заявляет о стремлении к обеспечению свободного судоходства в зоне Ормузского пролива, ВМС США захватили 52 иранских судна.