В МИД Ирана заявили о ежедневном нарушении США подписанного меморандума Дипломат Ирана Киаи: США ежедневно бьют по Ирану в нарушение меморандума

Москва24 июл Вести.Иран по-прежнему полностью контролирует Ормузский пролив, при этом США продолжают ежедневно нарушать подписанный ими меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил ИС "Вести" национальный координатор Ирана при Секретариате ШОС в Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран Мехрдад Киаи.

Свой комментарий он дал на полях заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое прошло в Киргизии.

Да, Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив. Однако мы продолжаем наблюдать, как Соединенные Штаты нарушают меморандум о договоренностях между Ираном и США. Они продолжают ежедневно наносить удары по Ирану сказал Киаи

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил ИС "Вести", что рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу.