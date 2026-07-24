Москва24 июлВести.Иран по-прежнему полностью контролирует Ормузский пролив, при этом США продолжают ежедневно нарушать подписанный ими меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил ИС "Вести" национальный координатор Ирана при Секретариате ШОС в Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран Мехрдад Киаи.
Свой комментарий он дал на полях заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое прошло в Киргизии.
Да, Иран по-прежнему контролирует Ормузский пролив. Однако мы продолжаем наблюдать, как Соединенные Штаты нарушают меморандум о договоренностях между Ираном и США. Они продолжают ежедневно наносить удары по Иранусказал Киаи
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил ИС "Вести", что рынок не верит в скорое восстановление судоходства по Ормузскому проливу.