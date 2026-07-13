МИД Ирана: Вашингтон помешал Тегерану достичь соглашения с Оманом по Ормузу

В МИД Ирана заявили, что США помешали заключить соглашение с Оманом по Ормузу МИД Ирана: Вашингтон помешал Тегерану достичь соглашения с Оманом по Ормузу

Москва13 июл Вести.Вашингтон помешал переговорам Ирана и Омана, которые касались вопросов регулирования ситуации в Ормузском проливе.

Об этом заявили в МИД Исламской Республики.

В ведомстве отметили, что США ведут кампанию "по распространению лжи и публикации фейковых новостей".

Переговоры в Маскате в целом были сосредоточены на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД

Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявил, что в ходе прошедших переговоров Оман предложил обеспечить полноценное функционирование как южного, так и северного маршрутов. Он отметил, что иранская сторона была вынуждена вынести инициативу на внутреннее обсуждение в Тегеране.

Между тем 10 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что свыше 800 коммерческих судов при содействии американских военных прошли Ормузский пролив с начала мая.