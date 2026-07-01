Москва2 июлВести.Соединенные Штаты пытаются убедить Исламскую Республику Иран в том, что для Тегерана реализация подписанного с Вашингтоном меморандума выгоднее введения платы за проход судов через Ормузский пролив.
Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
США и Иран в Дохе провели переговоры, в ходе которых обсуждали преимущественно Ормузский пролив, отметил журналист.
Представители Вашингтона пытались убедить иранцев, что им финансово выгоднее заключить соглашение с США по ядерной проблеме, нежели вводить сборы за проход через проливнаписал Равид в соцсети X
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее выразил уверенность, что плата за проход судов через Ормузский пролив взиматься не будет.