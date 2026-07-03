США предлагали разморозить активы Ирана в обмен на контроль в Ормузском проливе

США хотели "выкупить" контроль над Ормузским проливом за деньги Ирана США предлагали разморозить активы Ирана в обмен на контроль в Ормузском проливе

Москва3 июл Вести.США предложили Ирану отказаться от контроля над судоходством в Ормузском проливе в обмен на частичную разморозку иранских активов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Однако Тегеран ясно дал понять Вашингтону, что предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы Иран поменял свою позицию по этому вопросу, отмечает газета.

После возвращения из Дохи, где прошли непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подчеркнул, что Ормузский пролив находится "под контролем Ирана", а не США.

Иран предупредил, что любое судно, не проходящее по одобренному Тегераном пути, столкнется с "немедленным и решительным" ответом, добавляет NYT.

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари по итогам встреч представителей США и Ирана с пакистанскими и катарскими посредниками написал в соцсети Х о достигнутом в ходе переговоров прогрессе.

В свою очередь журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что США пытались убедить Иран в том, что "Тегерану финансово выгоднее заключить соглашение с США по ядерной проблеме, нежели вводить сборы за проход через пролив".

Иран заявил о разработке совместно с Оманом нового правового порядка в отношении Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что пролив годами оставался открытым для бесплатного прохода судов, но после атаки США и Израиля на Иран ситуация изменится.

Так, Тегеран намерен взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным прохождением судов через пролив, причем эта плата не является пошлиной.

После подписания 18 июня меморандума о взаимопонимании с США Иран обязался в течение 60 дней не брать с судов денег за проход через Ормузский пролив.