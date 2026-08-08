Москва8 авг Вести.Иранские власти откроют Ормузский пролив для судоходства, если Вашингтон примет условия Тегерана и перестанет вмешиваться во внутренние дела региона. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Мохеби.

Открытие Ормузского пролива зависит от полного принятия Соединенными Штатами условий Ирана и отказа американской стороны от вмешательства в процесс региональных переговоров. Как только США примут условия Ирана, Ормузский пролив, безусловно, будет открыт заявил Мохеби

Как сообщает Reuters, как важнейший шаг на пути к широкому мирному соглашению рассматривается соглашение между Ираном и Оманом о контроле над стратегически важным водным путем.

Между Оманом и Ираном в вопросе пролива наблюдается прогресс, и мы ожидаем скорого заключения соглашения заявил агентству американский чиновник

По его словам, как только будет объявлено о соглашении по восстановлению беспрепятственного коммерческого судоходства, Соединенные Штаты снимут блокаду иранских портов

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, тот ответил. Боевые действия возобновились, но затем снова были приостановлены. Центральное командование вооруженных сил США не сообщало о каких-либо ударах по Ирану с 29 июля.