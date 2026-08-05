Иран допустил участие европейцев в разминировании Ормузского пролива Bloomberg: Иран может разрешить странам Европы разминировать Ормузский пролив

Москва5 авг Вести.Иран рассматривает возможность привлечения специалистов из европейских стран к разминированию Ормузского пролива, сообщает агентство Bloomberg.

Такая мера может стать частью соглашения, направленного на восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, такой шаг поможет добиться успеха в переговорах между Ираном и США, отмечает агентство.

Тегеран настаивал ранее на том, чтобы разминирование вели только иранские военные, но на закрытых встречах представители Ирана выразили готовность к уступкам, уточняет Bloomberg.

Дипломаты европейских стран получили сигналы о возможном смягчении позиции Ирана, однако в руководстве Ирана нет единой позиции по этому вопросу, утверждает агентство.

Привлечение европейцев к разминированию Ормузского пролива требует одобрения со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который контролирует пролив.

Между тем вероятное участие европейских стран в разминировании Ормузского пролива могло бы повысить уровень доверия к Ирану со стороны судоходных и страховых компаний.

Однако Тегеран обязан выполнить ряд условий. В частности, Иран должен обеспечить безопасность кораблей, задействованных в разминировании, а также поддерживать режим прекращения огня в проливе, отмечает Bloomberg.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что переговоры по открытию Ормузского пролива застопорились из-за разногласий по условиям будущего соглашения.

Так, Иран требует права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Тегеран настаивает на смягчении американских санкций и прекращении военно-морской блокады со стороны США.

США и их союзники отвергают эти требования, настаивая на предоставлении Ираном гарантий безопасности для судоходства.

Президент США Дональд Трамп призвал открыть Ормузский пролив для гражданского судоходства.

Трамп утверждает, что Вашингтон может возобновить переговоры с Тегераном, однако в Иране опровергли это утверждение.

Газета The New York Times сообщила 4 августа, что Иран и Оман близки к заключению соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Соглашение может закрепить контроль Тегерана над этим водным путем.