Багаи: Иран в настоящее время не ведет никаких переговоров с США

МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с США Багаи: Иран в настоящее время не ведет никаких переговоров с США

Москва27 июл Вести.Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США. Об этом в прямом эфире иранского гостелевидения заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

Он отметил, что Тегеран из-за агрессивных действий Штатов в настоящее время сконцентрирован на обороне.

На данный момент никаких переговоров с США не ведется сказал Багаи

По его словам, дипломатическое урегулирование конфликта без пересмотра США своей позиции будет невозможно.

Ранее официальный представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия заявил, что Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить войну.