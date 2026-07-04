Британия и Франция заявили о готовности Омана сотрудничать по Ормузскому проливу

Париж и Лондон заявили, что Оман согласен сотрудничать по Ормузскому проливу Британия и Франция заявили о готовности Омана сотрудничать по Ормузскому проливу

Москва4 июл Вести.Оманские власти согласились сотрудничать с Лондоном и Парижем в вопросе обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Султанат Оман согласился работать вместе с Соединенным Королевством и Францией для обеспечения безопасной навигации в его суверенных территориальных водах говорится в заявлении

Французский и британский лидеры подчеркнули, что "восстановление безопасного транзита через пролив для судов всех стран – вопрос международного значения".

В заявлении также отмечается, что Лондон и Париж готовы развернуть международную миссию для поддержки навигации в Ормузском проливе.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США предложили Ирану отказаться от контроля над судоходством в проливе в обмен на частичную разморозку иранских активов, однако Исламская Республика отвергла данный вариант.

После возвращения из Дохи, где прошли непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормузский пролив находится "под контролем Ирана", а не США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что пролив годами оставался открытым для бесплатного прохода судов, но после атаки США и Израиля на Иран ситуация изменится. По словам министра, Тегеран и Маскат совместно занимаются вопросом установления контроля над проливом.

До этого в Тегеране сообщали о намерении взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным прохождением судов через пролив, акцентируя внимание на том, что эта плата не является пошлиной.

Подписав 18 июня меморандум о взаимопонимании с США, Иран обязался в течение 60 дней не брать с судов денег за проход через Ормузский пролив.