"Держите слово или заплатите": Галибаф обратился к США Галибаф призвал США соблюдать условия меморандума по Ормузскому проливу

Москва12 июл Вести.Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон следовать своим обязательствам по меморандуму с Ираном, в котором сказано, что Ормузский пролив должен быть открыт на условиях Тегерана.

На своей странице в социальной сети X Галибаф привел выдержку из меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном из 14 пунктов. На изображении выделен фрагмент пятого пункта соглашения, где сказано, что Ормузский пролив будет открыт только с "соблюдением иранских процедур".

Эра односторонних сделок окончена. Мы предупреждали вас: держите слово или заплатите цену. Реальность стучится в дверь написал Галибаф

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят бомбовые удары по территории Исламской Республики. Иран в ответ ударил по военным объектам Америки в регионе.

В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления".