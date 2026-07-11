ФИФА и аргентинская федерация оказались в центре скандала Журналист Молина заявил о финансовом скандале ФИФА и Федерации футбола Аргентины

Москва11 июл Вести.Французский журналист-расследователь Ромен Молина выступил с рядом серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Аргентины. Он заявил о возможных нарушениях при проведении внутренних расследований, а также о сомнительной финансовой деятельности организаций, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Молина утверждает, что ФИФА прекратила дело против бывшего тренера женских молодежных сборных Аргентины Диего Гуачи, которого пять футболисток обвиняли в сексуальном насилии. По данным журналиста, организация объяснила закрытие дела недостатком доказательств.

Кроме того, Молина заявил, что призовые за победу сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года были переведены не Федерации футбола Аргентины, а компании, зарегистрированной в Майами. По информации журналиста, эта компания находится под расследованием ФБР по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Также, по версии Молины, тесные связи руководства ФИФА с высокопоставленными функционерами южноамериканского футбола позволили конфедерации КОНМЕБОЛ получить значительное влияние внутри международной футбольной системы.

На данный момент ФИФА официально не комментировала выдвинутые в ее адрес обвинения.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть вопрос о возвращении сборной России к международным турнирам.