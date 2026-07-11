Скалони отверг обвинения в предвзятом судействе в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Лионель Скалони отверг слухи о благосклонности арбитров к Аргентине Скалони отверг обвинения в предвзятом судействе в пользу Аргентины на ЧМ-2026

Москва11 июл Вести.Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отверг заявления о предвзятом отношении арбитров и помощи его команде на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает портал A Bola.

По мнению специалиста, разговоры о судейской поддержке лишены смысла в эпоху современных технологий.

С VAR и всеми этими технологиями очень трудно, чтобы тебе помогали. В VAR нет двойного толкования. Все становится совершенно ясно подчеркнул Скалони

Тренер добавил, что подобные слухи распространяют недоброжелатели, которые просто не хотят повторного триумфа Аргентины после её победы на предыдущем мировом первенстве.

Сборная Аргентины уже дошла до четвертьфинала ЧМ-2026. За выход в полуфинал турнира подопечные Скалони поспорят со сборной Швейцарии. Встреча запланирована на ночь воскресенья, 12 июля.