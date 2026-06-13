Экс-арбитр Левников похвалил нововведения на ЧМ-2026 по футболу Экс-арбитр Левников: нововведения на ЧМ-2026 работают на благо футбола

Москва13 июн Вести.Нововведения в правила, реализованные на чемпионате мира по футболу-2026, пока сказываются на игре только положительно. Об этом заявил бывший арбитр, футбольный судья международной категории Николай Левников.

По его словам, единственное спорное изменение – правило, согласно которому футболистам будут показывать красную карточку, если во время конфликтных ситуаций и споров с соперником они закрывают рот ладонью.

Новинки оцениваю положительно. Посмотрите, как игроки стали покидать поле при замене. Раньше шли не спеша, поправляли гетры, щитки, разговаривали со всеми — сейчас трусцой убегают. Требование быстро меняться сказывается на игре только положительно сказал Левников в интервью RT

Он отметил, что подобная ситуация произошла и с аутами. Теперь судья сразу начинает отсчет, чтобы исключить затягивание времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.