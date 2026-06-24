С 1 июля вступят в силу новые правила футбола с жёсткими лимитами времени

РФС опубликовал официальный перевод новых правил футбола на сезон 2026/2027 С 1 июля вступят в силу новые правила футбола с жёсткими лимитами времени

Москва24 июн Вести.Российский футбольный союз (РФС) представил официальный перевод Правил игры в футбол на сезон 2026/2027. Обновлённая редакция вступает в силу 1 июля 2026 года, однако её положения уже применяются на матчах текущего чемпионата мира по футболу.

Регламент содержит ряд нововведений, направленных на ускорение темпа игры. В частности, введено 10-секундное ограничение для ухода игрока с поля во время замены. При его нарушении запасной сможет войти в игру только через минуту после её возобновления. Кроме того, установлено 5-секундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот. Для товарищеских матчей сборных категории "А" лимит замен увеличен до восьми (и до одиннадцати по согласию сторон).

Изменения затронули и судейство. Были расширены функции видеопомощника арбитра (VAR): теперь он может вмешиваться при ошибочном показе второй жёлтой карточки, перепутанной личности игрока или неверном назначении углового. Также появилась возможность снаряжать судей, помощников судей и четвертых судей нательными камерами, а игроки обязаны покидать поле на 1 минуту в случае остановки игры из-за предполагаемой травмы.

Для детального изучения нововведений образовательная платформа Академии РФС запустила бесплатные онлайн-курсы для всех желающих, а также открыла приём заявок на программу подготовки арбитров начальной категории.